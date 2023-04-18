Togg İstanbul’da yeni merkezinde!

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, Türkiye'nin her bir yanında merkezler açmaya devam ediyor. Togg, İstanbul'da yeni merkezini açtı. Zeytinburnu ilçesinde vatandaşlar Togg'u yakından inceleyebilecek.

Togg resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Togg Deneyim Merkezi şimdi İstanbul Yedi Mavi'de. T10X akıllı cihazımızı yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek için sizleri de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.