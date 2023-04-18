Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Togg İstanbul'da yeni merkezinde!
Giriş Tarihi: 18.4.2023 13:44

Togg İstanbul'da yeni merkezinde!

Togg'un T10X akıllı cihazını yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek için yeni merkezini açtı.

Togg İstanbul’da yeni merkezinde!

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, Türkiye'nin her bir yanında merkezler açmaya devam ediyor. Togg, İstanbul'da yeni merkezini açtı. Zeytinburnu ilçesinde vatandaşlar Togg'u yakından inceleyebilecek.

Togg resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Togg Deneyim Merkezi şimdi İstanbul Yedi Mavi'de. T10X akıllı cihazımızı yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek için sizleri de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Togg İstanbul'da yeni merkezinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA