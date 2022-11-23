TOGG madem üretilmiyor Kılıçdaroğlu hangi fabrikaya gidecek?

Bakanlığının bütçe görüşmeleri sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Varank, bakanlıkça verilen desteklerin siyasi kararlarla verildiği eleştirilerine "Birçok sürecimiz teknolojik ortamda ilerliyor. 'Siyasi saiklerle karar veriyorsunuz demek' büyük haksızlık. Hamle programında bütün süreçler bittikten sonra bakan yardımcılarımız ve ilgili genel müdürler bir komisyonda bir araya gelerek teknik değerlendirmelerde bulunuyor. Bu değerlendirme sonrası neticeyi görüyorum. Tüm süreçlerimiz objektif. Başka parti milletvekillerinin şirketleri bakanlığımızdan destek alıyorlar. Asla ve kata siyasi değerlendirme yapmıyoruz" şeklinde cevap verdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YAN YANA YÜRÜMEYİ BIRAKIN

HDP milletvekili Garo Paylan'ın savunma sanayine daha az yatırım yapılması yönündeki ifadelerine ilişkin Varank, "Sektörlere kendi hevesimize göre yatırım yapma kararı almıyoruz. Ülkemizin neye ihtiyacı varsa ona yatırım yapıyoruz.Şu anda sağlık teknolojileri, yapay zeka ve savunma sanayine yatırım yapıyoruz. İhtiyaç azalırsa bu alanlara yatırım azalır.Birileri sınırımızdaki teröristleri desteklemediği zaman ihtiyacımız azalır. İstiklal Caddesinde bomba patlatan terör örgütünü iklim örgütü gibi göstermediğiniz zaman, partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle fotoğraf çektirmediği zaman ihtiyacımız azalır. Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Kilis'e, Gaziantep'e bombalar düşerken 'savunma sanayine daha az yatırım yapın' demek absürtlükten başka bir şey değildir. Siz terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın, o zaman biz nasıl savunma sanayi harcamalarımızı azaltıyoruz" dedi.

MADEM ÜRETİLMİYOR KILIÇDAROĞLU HANGİ FABRİKAYA GİDECEK?

Varank, CHP'nin 29 Ekim'de TOGG'un tanıtım törenine katılmasına yönelik eleştirilerine şöyle cevap verdi: "Biz Cumhuriyeti sizin gibi sloganlarla değil TOGG gibi milletin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürerek 'yaşasın Cumhuriyet' diyerek kutluyoruz. Biz işimize dört elle sarılıyoruz. Ben Türk mühendislerinin emeğinin pazarlamacısı olmaktan gurur duyuyorum. TOGG'un İtalya'dan getirildiği gibi bir çirkin yalana sarıldılar.Madem ortada üretilen araç yok, siz hangi arabanın direksiyonuna geçtiniz? Biraz tutarlı siyaset yapın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi aracın siparişini verdi? Bu araçlar üretilmiyorsa siparişi neden veriyor? Madem üretilmiyor Kılıçdaroğlu hangi fabrikaya gidecek? Gece gündüz çalışan mühendislerden, emekçilerden özür dilemeniz gereken ifadeler"

BAŞARILI OLDUYSA CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİYLE

Milli Muharip Uçak'ın bunun ilk parçası döküldüğünde dalga geçtiğini söyleyen Varank, "Bununla gurur duyabilirsiniz. Dünyadaki en yüksek teknoloji olduğu için gurur duyabilirsiniz. Ben buraya 5'inci bütçeme geliyorum. Her bütçede 'Yerli otomobil nerede' diye siyasetçiden hesap soruyordunuz. Başarılı olduğunda siyaseyle ne alakası var diyeceksin. Öyle yağma yok. Proje başarılı olduysa Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde başarılı olmuştur. Babayiğitlerin başında baş babayiğit olduğu için başarılı oldu. Bu işler sadece parayla olmuyor, iradeyle oluyor.Cumhurbaşkanımız bu projenin mimarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU

Varank şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu "AK Parti hangi fabrikayı kurdu" diyor. Türkiye'de şu anda çimento fabrikası kurulmasını istemek sanayinin 's'sinden haberdar olmamak demektir. Çimento fabrikasını devlet kurmaz. Diyorlar ki "Kılıçdaroğlu İngiltere'ye fonları araştırmaya gitti. Daha sonra Almanya'ya gidecek, oradaki yatırım imkanlarına bakacak" Temiz para aramaya gidiyoruz diyor. Wolkswagen deutche Bank ortağı kim? Katar. Her gün Katar'ı eleştireceksiniz oralarda para arayacaksınız.Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"

ÜNİVERSİTELERİ ÖZGÜRLEŞTİRDİK

Faşist üniversite anlayışını bitirdiklerini ve tek tip zihniyeti alaşağı ettiklerini anlatan Varank, "Üniversiteleri ideolojilerin, siyasetin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik. Ben ODTÜ mezunuyum. 28 Şubat'ın en cafcaflı zamanında okudum. ODTÜ'de ilk dersimi CHP için çok önemli olan Ayşe Ayata'dan aldım. İlk derste 'Ayağa kalkabilir misin?' dedi. 'Nereden mezunsun' dedi, 'İstanbul İmam Hatip' dedim. 'Giydiğin gömleğe pantolona bak, biz buna sosyolojide toplum dışı olmak diyoruz' Dedi. Bunu bana 95 yılında milletvekili yaptığınız Ayşe Ayata yaptı. Bizim gibi öğrenciler kampüse giremesin diye kimlik kartlarında sakallı fotoğraflar kabul etmiyoruz dediler. Bütün arkadaşlar sakalını kesti. Sizin üniversite zihniyetiniz buydu. Siz kapalı devre üniversiteler yönetiyordunuz.Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2022 yılı Türkiye raporunda Türkiye'nin bilim ve araştırma alanındaki araştırmalarının ileri düzeyde olduğu, Ufuk Avrupa ile iyi bir ilerleme kaydedildiği belirtildi. Kendinizi kandırmayın, biz bilimi ve inovasyonu destekliyoruz. Dünya nereye gidiyor biliyoruz, o alanlara yatırım yapıyoruz. Bu işler nasıl oluyor öğrenmek istiyorsanız Newyork'ta Londra'da hamburger yemenize gerek yok" ifadelerini kullandı.