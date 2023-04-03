Togg merkezi doldu taştı! "Karada Togg, havada Kızılelma, denizde TCG Anadolu”

Togg tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde açılan deneyim merkezine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Deneyim merkezine getirilen 3 farklı renkteki Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'lerin gerek içine binerek gerekse de dışından cihazları gözlemleyen vatandaşlar, Togg ekosistemini deneyimleme fırsatı buldu.

"KARADA TOGG, HAVADA KIZILELMA, DENİZDE TCG ANADOLU"

Toplamda 4 bin 400 metrekarelik alanda Togg'u deneyimleyen vatandaşlar, düşüncelerini dile getirdi. Çekiliş sonucu T10X sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlardan Rıdvan Yılmaz, "Mutluyuz, ülkemizde böyle bir aracımızın olmasını 100 yıldır bekliyorduk. Bugüne nasip oldu. Biz talihlilerden biriyiz. Siyah renginin siparişini verdik, hayırlısıyla bekliyoruz. Son gün başvurduk, şansımıza çıktı. Ben Bayburtluyum, Erzurum yöresi Oltu'yu tercih ettik. İlk yerli arabamıza bineceğiz, heyecanlı ve gururluyuz. Elimdeki aracı çıkarıp kendi arabamıza bineceğiz. Sebep olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Karada Togg, havada Kızılelma, denizde TCG Anadolu" dedi.

"GURUR DUYULACAK BİR ARAÇ, YAKINDAN GÖRÜNCE ÇOK DAHA İYİ ANLIYORSUNUZ"

Cemil Torun ise Togg'u yakından görmek istediğini belirterek, "Müthiş ve etkileyici bir araç. Gurur duyulacak bir araç. Yakından görünce çok daha iyi anlıyorsunuz. Çok etkilendim. Ben gri rengine baktım, daha etkiledi beni. Çekilişe katılamadım ama bundan sonraki süreçte Togg almayı düşünüyorum" diye konuştu.

"İÇİNE BİNDİM, MÜTHİŞ BİR ŞEY"

Togg'un hayırlı olması temennisinde bulunan İbrahim Tilaver, "Aracımızı kendimiz ürettiğimiz için sevinçli ve gururluyuz. İçine bindim, müthiş bir şey. Hepsi güzel ama maviyi beğendim. Keşke bütçem olsaydı ben de almak isterdim" ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONDAN GÖRDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA GÜZEL"

Metin Taşkoparan da gurur duyduğunu dile getirerek, "Televizyondan gördüğümden çok daha güzel. İnsanın nefes alışı bile gurur veriyor. Keşke çıksaydı ama sabırlı olmak lazım. Bu otomobili beklemek sabır değil miydi. Binmek için de sabretmek gerekir. 1960'larda Devrim olayı kanayan bir yara olmuştu. Ama reisimizin bize bunu hediye edişi gerçekten hoş oldu" dedi.

"KONUŞAMIYORUM, ÇOK DUYGULANIYORUM"

Eşiyle birlikte Togg'u deneyimleyen Talip Şahin ise "Çok güzel, harika, gurur duyuyorum. İlk defa yapılmış bir araba. Ama çok kaliteli. Çok beğendik. Avrupa'dakilerden daha üstün. İmkanımız var, oğlum alacak. Hepsini beğendik, hepsi birbirinden güzel" derken eşi Leyla Şahin de "Konuşamıyorum, çok duygulanıyorum. Önceki arabamıza engel olundu. Çok gururlanıyorum. Oğlum alacak. Kırmızı ama gri de çok güzel. Bana kalırsa bu model güzel ama oğlum sedan düşünüyor" cümlelerine yer verdi.

"BÖYLE GURUR VERİCİ BİR PROJEYİ FAALİYETE GEÇİRİLMESİ GURUR VERİCİ"

Adem Altun ise Togg'u görmek için bugününü ayırdığını anlatarak, "Uzun zamandır takip ediyorum. Hatta ilk yerli araba haberleri çıktığında o zamandan beri bugünü sabırsızlıkla bekledim. Gerçekten milletimiz adına gurur verici. Yarıda bırakılmış projeler var. Böyle gurur verici bir projeyi faaliyete geçirilmesi gurur verici" sözlerini sarf etti.