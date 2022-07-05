TOGG Osmangazi’de gece sürüşü yaptı

Türkiye'nin piyasaya çıkarmaya hazırlandığı yerli otomobil TOGG, gece yarısı yolda seyahat ederken görüntülendi. TOGG'un yol tutuşu izleyenler tarafından büyük beğeni toplarken Gemlik'teki fabrika çalışmalarının son sürat sürdüğü ve çalışmaların temmuzda tamamlanacağı öğrenildi. Türkiye'nin gururu TOGG'un C-SUV tipi, Osmangazi Köprüsü civarında test sürüşü yaparken kameralara yansıdı. Yerli otomobilin yol tutuşu ve manevra kabiliyeti izleyenleri adeta kendisine hayran bıraktı. TOGG, kayda girdikten saniyeler sonra hızlı şekilde gözden kayboldu. Görüntüler sosyal medyada da çok yankı uyandırdı. Gemlik Tesisi'ndeki inşaat çalışmalarına devam eden TOGG, 2022 yılının sonunda banttan indirilip yollarla kavuşacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Test sürüşüyle milyonları heyecanlandıran TOGG'da şimdi tüm dikkatler Gemlik Tesisi'ndeki çalışmalara çevrildi. Toplamda 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalarda son aşamalara gelindi. Tesiste temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlanacağı kaydedildi.