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Giriş Tarihi: 25.3.2023 15:36

Togg, Samsun'da mobil deneyim merkezi açtı

Akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Samsun'da mobil deneyim merkezi açtı.

AA
Togg, Samsun’da mobil deneyim merkezi açtı

Cumhuriyet Meydanı'nda mobil deneyim merkezi açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturdu.

Samsun'da 1,5 ay açık kalacak mobil deneyim merkezinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak.

Togg'un Samsun'dan sonra Karadeniz Bölgesi'nin diğer ilerinde de deneyim merkezleri açmaya devam edeceği öğrenildi.

Deneyim merkezine 7'den 77'e tüm Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Togg'un T10X'i serisini inceleyenler, otomobilin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Togg, Samsun'da mobil deneyim merkezi açtı
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