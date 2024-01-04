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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor

Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor
Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcısını 2023 yılı boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg, 2024 yılı için sipariş takvimini açıkladı. T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. 6-10 Ocak tarihleri arası 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyon güncelleme dönemi olacak. 15-19 Ocak tarihleri arasında geçen yıl nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş önceliği verilecek. 20 Ocak itibarıyla da sipariş ekranları tüm kullanıcılara açık olacak. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.
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Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor
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