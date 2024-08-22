Togg temiz enerji depolamak için insan kaynağı yatırımı yapıyor

Togg'un akıllı cihaz vizyonu pil, akıllı araç bilgisayar tasarımı ve yazılım odağında yeni nesil teknolojiler kullanan çalışan ihtiyacını da tetikliyor. Bu doğrultuda üniversitelerle uzun süreli işbirliği yapılıyor. Sabancı Üniversitesi ve Siro Temiz Enerji, temiz enerjinin depolanması konusunda birlikte "Batarya Bilimi ve Mühendisliği" yan dal programını başlatıyor. Öğrenciler, bu yan dal programını 2024-2025 akademik yılından itibaren seçebilecekler. Batarya Bilimi ve Mühendisliği yan dal programında, "Batarya kimyası ve bileşenleri, batarya hücresi ve paketi üretimi ve modellemesi, batarya yönetim sistemleri" gibi konularda uzmanlaşmanın önü açılacak. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş, "Bu program ile teknolojide ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacağız" diye konuştu. Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel ise, "Sabancı Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte tasarladığımız teorik derslerin yanı sıra öğrenciler Siro'nun laboratuvarlarında alanında uzman ekibimizle birlikte pratik deneyim elde etme fırsatı bulacaklar. Tesislerimizden uzmanlığımıza tüm kaynaklarımızla yeni gelişen bu sektör ile birlikte bu alanda öğrenim görmek isteyen tüm gençlerin yanında olacağız" dedi.