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Giriş Tarihi: 19.6.2022

Togg tesisinde deneme üretimi temmuzda

Togg tesisinde deneme üretimi temmuzda
1.2 milyon metrekare açık alana inşa edilen Togg Gemlik Tesisi'nde, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalarda sona gelindi. Tesis, temmuz sonunda deneme üretimlerine başlayacak. Gövde binasındaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından, deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı.
C-SUV gövdesinde ilk boyasız denemelerin yapıldığı boyahanede, kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumunun ardından devreye alma çalışmaları başladı. Togg, 2022'nin son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
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Togg tesisinde deneme üretimi temmuzda
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