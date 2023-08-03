Togg teslimatlar hız kesmeden devam ediyor

TOGG'un İstanbul Zeytinburnu'ndaki mağazasında araç teslimatı ve test sürüşleri hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında toplamda 627 adet teslim edilirken, toplam teslimat sayısı 1.435'e ulaştı. Deneyim merkezine gelen kullanıcılar yerli otomobile temas edip, sürüş tecrübesine varabiliyor. Yerli otomobilin bu teslimatla elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi. Togg çekilişine katıldığını belirten bir vatandaş, "Çekilişten bana çıkmadı. Umarım bir sonrakinde çıkar. Aracı yerli ve elektrikli olduğu için tercih ediyorum. Etrafımda arkadaşlarım aldı çok memnunlar. Ben de bugün buraya geldim belki almaktan vazgeçen olur diye ama maalesef kimse vazgeçememiş. Bizim kendi aracımız varken Tesla'yı tercih etmem" diye konuştu.