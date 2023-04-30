Togg teslimatları başladı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da ilk teslimatlar başladı. Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulan Türkiye'nin yerli ve Milli otomobilinin dev üretim üssünde hummalı çalışma tüm hızı ve heyecanıyla sürerken, ilk otomobiller de teslim edilmek için yola çıktı. Geçtiğimiz aylarda ön sipariş süreçleri tamamlanan ve 177 bin başvurunun olduğu kura çekiminde ilk etapta 20 bin hak sahibi belirlenmişti.Hak sahiplerinin heyecan dolu bekleyişi nihayet son buluyor. İlk teslimatlar Bursa'dan Türkiye'nin dört bir yanına yola çıkıyor.Bir hafta boyunca devam etmesi beklenen ilk teslimat sürecinde bir adet Kula rengi Elazığ'a, bir adet Anadolu rengi ise Adana'ya doğru yola çıktı. Bu iki şehrin ardından İstanbul, İzmir, Isparta, Kocaeli ve Bursa'da da teslimat heyecanı yaşanacak. Türkiye'nin gururu Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da ilk teslimatları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu."Yolda, geliyor" başlığıyla yaptığı paylaşımıyla heyecan yaratan Karakaş, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz" mesajı yayımladı.