Togg, TM Forum’a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü için ortak normlar belirleyen ve 850'nin üzerindeki dijital ekosistem paydaşlarını birbirine bağlayan TM Forum'un mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi ilk üyesi oldu. Togg, TM Forum bünyesinde mobilite deneyimindeki dijital normların oluşmasına ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesine öncülük edecek.

Kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturma hedefiyle yola çıkan küresel teknoloji markası Togg, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü ve dijital servis sağlayıcılar için herkes tarafından erişilebilir, iş birliğine dayalı bir ortam sağlayarak normları belirleyen TM Forum'a dahil oldu. TM Forum'un dünyadaki ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli otomobil üreticisi üyesi olan Togg, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyen girişimde, mobilite deneyimindeki normların oluşturulmasında ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesinde aktif rol alacak.