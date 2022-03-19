Togg, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü hızlandırıyor

26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yeşil finans ekosisteminin masaya yatırıldığı Londra
'daki İngiltere
-Türkiye
Yeşil Finans Konferansı, üst düzey kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
DOĞASI SÜRDÜRÜLEBİLİR
Yeşil finans konusunda en iyi örneklerin ele alındığı konferansta konuşan Togg
CEO'su M. Gürcan Karakaş, üretimden yatırıma oluşturdukları mobilite ekosisteminin doğası gereği sürdürülebilir olduğunu söyledi.
Karakaş, "Biz doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir markayız. Togg, sadece kullanılırken sıfır emisyonlu bir akıllı cihaz değil. Veriye dayalı iş modelimiz, bir teknoloji şirketi olarak geliştirdiğimiz mobilite çözümlerimiz, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki yeniliklerimizle ördüğümüz ekosistem sürdürülebilirlik üzerinde yükseliyor" dedi.
Sürdürülebilirlik konusunda fark yaratacak uygulamaları hayata geçirmek ve tüm ekosistemi bunun bir parçası haline getirmek için gerekli tüm adımları uluslararası standartlara uygun ve hatta standartların ötesinde olacak şekilde attıklarını anlatan Gürcan, "Ülkemizdeki yeşil dönüşümü hızlandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.