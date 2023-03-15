TOGG vatandaşı sevindirdi

Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı herkesi memnun etti. AVM girişinde sergilenen TOGG T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti. Otomotiv sektöründe çalışan Ahmet Eren Ölmez, "Yerli ve milli olarak üretilen performansı, dizaynı diğer ithal otomobillerden daha üstün olan bir otomobil uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek" dedi.Yunus Emre Kıratlı da Gaziantep bayiliği için başvuru yaptığını belirterek, "Uygun fiyatlı bir yerli ve milli otomobilimiz oldu. Gaziantep bayiliği için başvuru yaptım. Çünkü çok sipariş var. Bütün yurtta ve dünyanın birçok ülkesinde beğenilerek tercih edileceğini düşünüyorum. İnşallah üretimi artar yaygınlaşır ve dünya markası olur" şeklinde konuştu.Fatih Seçkin de Togg'un çekici rengi ve görüntüsü olduğunu, yol tutuşunun da çok güzel olduğunu belirterek, "Uzun yol için ideal bir araçta istenen her şey var. Fiyatı ise oldukça makul ve elverişli. Bagaj hacmi geniş. 743 TL'ye 500 kilometre yol yapması ve fiyatının 953 bin liradan satışa sunulması çok önemli" ifadelerini kullandı. Bankacı Muhammed Sarkandı da "Bu teknoloji ve dizayn ile üretilen başka araçların 5-6 milyon liraya satıldığını biliyoruz. Yerli otomobilimiz böyle yüksek konfor ve özellikleri ile birlikte uygun fiyatı olduktan sonra başka modellere o kadar yüksek para verilmez. Piyasada 1 milyonun üzerinde satılan araçlar bu aracın yanına dahi yaklaşamaz" dedi. Furkan Akkoyun da fiyatını 1 milyon 300 bin bandında beklediğini ancak açıklanan rakamın daha uygun olduğunu söyledi. Kadir İldeniz de "T10X modelinin 953 bin lira olarak satış bedelinin açıklanması çok güzel ve uygun olmuş" diye konuştu.Yerli otomobil için ön siparişler bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek. Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden sipariş alınacak. Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken versiyon ve sıralama yeri dikkate alınacak.Fiyatıyla cezbeden Türkiye'nin yerli otomobili Togg, internetteki ikinci el ilanlarını da hareketlendirdi. Ücretin açıklanmasından saatler sonra onlarca 2. el araç ilanı internet sitelerine ve Facebook alım-satım gruplarına düştü. Otomobillerini satışa çıkaran vatandaşlar, açıklama kısmına gerekçe olarak, "Togg alacağım için satılık", "Togg alacağım fiyat düştü" yazdı. Murathan YILDIRIM/ANKARA