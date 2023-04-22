TOGG vatandaşları büyüledi...Yerli ve milli olması gururlandırdı

29 Ekim'de seri üretime başlayan TOGG, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle banttan indirilmişti. TOGG Deneyim Merkezleri'nden biri de İzmir'de açıldı. Balçova ilçesindeki Agora AVM'de açılan TOGG Deneyim Merkezi'ne açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde T10X'in "Gemlik mavisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modelleri sergileniyor. Merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıyor, içine bindikleri araçlarla hatıra fotoğraf çektiriyor. 7 bölgede kurulacak 20 Deneyim Merkezi'nden biri olan bir AVM'deki deneyim merkezinde İzmirliler TOGG'u yakından inceleyebiliyor. Deneyim Merkezi'ne gelen vatandaşlar TOGG'u canlı canlı görme fırsatına da sahip oldu.
YERLİ VE MİLLİ
34 yaşındaki bir çocuk annesi doktor Melike Yüksel Yavuz, "Eşim Mehmet Yavuz ve 6 yaşındaki kızım Sare Yavuz ile birlikte özellikle TOGG'u görmek için Agora Alışveriş Merkezi'ne geldik. İlk kez canlı olarak gördük. Yerli ve milli sermaye ile yapılması bizi çok gururlandırdı. Türkiye yüzyılına yakışır bir araç oldu. Gayet güzel. Çok beğendik. Canlı olarak aracı görünce insan daha çok etkileniyor. Biz kendimiz de SUV araç kullanıyoruz. Kıyasladığımız zaten çok güzel görünüyor. Çekilişe katılmamıştık. Ama ileride mutlaka TOGG sahibi olmayı istiyoruz" dedi. 6 yaşındaki Sare Yavuz TOGG'u çok beğendiğini belirterek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
TÜRKİYE YAPTI MI TAM YAPAR
Emekli 1 çocuk babası Kadir Akkaş, "Aracı ilk defa gördüm. Çok beğendim. Bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Türkiye yaptı mı tam yapar. Alışveriş merkezini gezerken TOGG deneyim merkezini tesadüfen gördüm. Milli aracımızı yakından incelemek istedim. TOGG tasarımı, teknolojisi ve heybetiyle müthiş bir araç olmuş" diye konuştu.
HEYBETLİ VE KALİTELİ DURUYOR
42 yaşındaki ayakkabıcı Zahir Karadeniz, "Milli aracımız TOGG'u canlı olarak ilk kez gördüm. Agora AVM'ye TOGG deneyim merkezini ziyaret etmek ve aracı yakından görmek için özellikle geldim. TOGG'u çok beğendim. Renkleri olsun, tasarımı olsun, ekranı olsun her şeyi çok güzel yapılmış. Müthiş bir araç. Batarya ömrünün sordum. Bataryasının kaliteli ve uzun ömürlü olması çok iyi. Bataryasını da kendimiz üreteceğiz. Çok gururluyum. Çekilişi kaçırmıştım. Ancak ilk fırsatta katılacağım. Bir daha kaçırmayacağım. Araç çok heybetli ve kaliteli duruyor" şeklinde konuştu.