TOGG vatandaşları büyüledi...Yerli ve milli olması gururlandırdı

YERLİ VE MİLLİ

34 yaşındaki bir çocuk annesi doktor Melike Yüksel Yavuz, "Eşim Mehmet Yavuz ve 6 yaşındaki kızım Sare Yavuz ile birlikte özellikle TOGG'u görmek için Agora Alışveriş Merkezi'ne geldik. İlk kez canlı olarak gördük. Yerli ve milli sermaye ile yapılması bizi çok gururlandırdı. Türkiye yüzyılına yakışır bir araç oldu. Gayet güzel. Çok beğendik. Canlı olarak aracı görünce insan daha çok etkileniyor. Biz kendimiz de SUV araç kullanıyoruz. Kıyasladığımız zaten çok güzel görünüyor. Çekilişe katılmamıştık. Ama ileride mutlaka TOGG sahibi olmayı istiyoruz" dedi. 6 yaşındaki Sare Yavuz TOGG'u çok beğendiğini belirterek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

TÜRKİYE YAPTI MI TAM YAPAR

Emekli 1 çocuk babası Kadir Akkaş, "Aracı ilk defa gördüm. Çok beğendim. Bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Türkiye yaptı mı tam yapar. Alışveriş merkezini gezerken TOGG deneyim merkezini tesadüfen gördüm. Milli aracımızı yakından incelemek istedim. TOGG tasarımı, teknolojisi ve heybetiyle müthiş bir araç olmuş" diye konuştu.