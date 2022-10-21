Togg ve Trendyol güçlerini birleştirdi

YERLİ otomobil Togg, Trendyol ile iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında kullanıcılar için oluşturulan hizmetler karşılıklı olarak entegre edilecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de, "Bu birlikteliği, iki teknoloji şirketinin sürdürülebilirlik alanındaki vizyon birlikteliği olarak değerlendiriyorum. Dijitalleşme teknolojilerinde ciddi bir üretim kapasitesine ve bilgi birikimine sahibiz. İşbirliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz" diye konuştu.