Togg yılsonu üretime başlıyor

Türkiye
'nin
otomobili Togg
yılsonunda üretime başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Yılsonu itibarıyla artık Türkiye'nin otomobili Togg üretime başlamış olacak. Testlerin hepsinde de Togg çok başarılı" dedi. TÜBİTAK
ev sahipliğinde düzenlenen Ufuk Avrupa Programı
Açılış Etkinliği'ne katılan Kacır, "Milletimizin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği Türkiye'nin otomobili projesi bizim şu an odağımızda. Yılsonu itibarıyla üretime başlamış olacak. Son günlerde sosyal medyada eksi 40 derece soğuklarda yoğun kar, buzlanma şartlarında yapılan testlerin videoları da büyük bir ilgi gördü" dedi.