Togg’a hacker saldırısı! Resmi açıklama geldi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi Twitter hesabı hackerların saldırına uğradı. Durumun fark edilmesinin ardından anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alındı. Konuya ilişkin Togg'dan resmi açıklama geldi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) resmi Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi.
Saldırının fark edilmesinin ardından anında harekete geçilerek hesap yönetimi geri alındı.
TOGG'DAN AÇIKLAMA: DURUMA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Söz konusu saldırıya ilişkin Togg'dan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, ''Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız.'' denildi.