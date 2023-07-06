Togg’a ilgi bitmiyor! Vatandaştan tam not aldı

Burdur Valiliği makam aracı olarak gelen siyah renkli Oltu SUV modeli Togg, sergilenmek amacıyla Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. İlçe merkezinde kısa bir tur atılan araç, ardından ilçenin Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada toplanan meraklı kalabalık, hem aracı inceledi hem de bolca resim çekildi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği araca binmek için alandakiler sabırla bekledi.



Burada aracın bagajından arka koltuklarına, direksiyon kısmından altına varıncaya kadar detaylı bir incelemeye aldıkları gözlemlenen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Gün boyu Gölhisar ilçe merkezinde kalacak olan Togg, burada vatandaşların beğenisine sunulacak.