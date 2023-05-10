TOGG’a Kastamonu’da yoğun ilgi: Karanfillerle karşılandı

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, TOGG ile şehir turu attı. Şehir turunun ardından Cumhuriyet Meydanı'na getirilen TOGG'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kimileri aracın içine girip yakından inceledi, kimi de telefonla özçekim yaptı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, TOGG'un başında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu olarak bilinen ve kısa adı TOGG olan otomobilin bugün Kastamonu'da olduğunu belirterek, "TOGG, Türkiye'nin gururu bir projedir. Türkiye'nin kendi markası ve kendi otomobili olan TOGG'u vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kastamonulu hemşerilerimiz aracı görebilecekler. Hepimiz dört gözle, TOGG'un ilimize gelişini bekliyorduk. Bu kapsamda TOGG'un Batı Karadeniz yolcuğunda durağı ilimiz oldu. Müthiş guru verici bir hadise. Yıllarca özlemle beklediğimiz bir olaya şahitlik ediyoruz. Hepimizin beğenisini kazandı. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

TOGG için meydana gelen Huriye Boyraz adlı vatandaş, aracı çok beğendiğini ifade ederek: "Çok güzel olmuş. Her şeyiyle mükemmel bir araç. Yakından görme imkanımız olduğu için çok mutlu olduk. Aracın yapımında kimin ne şekilde emeği varsa Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Meydana TOGG için geldiğini kaydeden Furkan Topçu ise, yerli ve milli otomobil olan TOGG'u görmekten gurur duyduğunu ifade ederek: "Aracın Kastamonu'ya gelmesi de ayrıca bir gurur oldu bizim için. Bizim böyle bir arabamızın olduğuna ilk başta inanamamıştım. Gerçekten muhteşem bir araç. İnşallah en kısa zamanda kullanmak da istiyorum" ifadelerini kullandı.