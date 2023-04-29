Togg’a yoğun ilgi! Binebilmek için birbirleriyle yarıştılar





"SADECE OTOMOBİL DEĞİL İHA'LARIMIZ, SİHA'LARIMIZ ADIMIZDA SÖZ ETTİRİYORUZ"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, "Bugün yerli ve milli aracımız TOGG ile tanışma fırsatımız oldu hemşerilerimizin yoğun ilgisi var. Gerçekten sadece bir araç değil hem sessiz olması akıllı olması, akıllı otomobil diyoruz biz buna gerçekten harika bir otomobil. Herkese inşallah nasip olacak ilerleyen günlerde. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Ben teşekkür ediyorum vatandaşlarımıza bu yoğun ilgiden dolayı. Yani sadece otomobil değil İHA'larımız, SİHA'larımız zaten havalarda. Görüyorsunuz işte ilgi bu kadar büyük güzel ilgi var" dedi.