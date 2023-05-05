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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Togg'dan bir ilk

Togg’dan bir ilk
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunun da yer alacağını açıkladı. Barselona'daki blokzinciri konferansı Avalanche Summit 2023'te konuşan Karakaş, "Bu cüzdanla kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde görüntüleme, saklama ve aktarma, blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynayabiliyor. Bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz. Kullanıcılar bu sayede blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her erişebilecek" dedi.
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Togg'dan bir ilk
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