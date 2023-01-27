Togg’dan heyecanlandıran paylaşım: 28 Ocak’ı bekleyin

Türkiye otomotiv sektörünü hareketli günler bekliyor. Ön siparişleri alınmaya başlayan Togg'un fiyatı şubatta açıklanacak olup ilk elektrikli SUV modeli de mart sonunda satışa sunulacak.

"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, bir hafta önce dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

Trumore üzerinden NFT ile "100. Yıl Özel Seri" kapsamında üretilecek 2 bin 23 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamayı belirleme hakkı sunularak dünya çapında yenilikçi bir yöntemle siparişe açıldı. Ardından uygulama bir haftada 100 binden fazla kez indirildi.

Togg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzü ziyaret etmek, akıllı cihazımızla test sürüşü yapmak ister misiniz? Trumore'u indirin, 28 Ocak'ı bekleyin" ifadelerini kullandı.