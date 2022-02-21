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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:33 Son Güncelleme: 21.2.2022 14:35

TOGG'dan yeni paylaşım: Son aşamaya gelindi

TOGG’dan yeni paylaşım: Son aşamaya gelindi

TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı.

Türkiye'nin Otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor. Boya binasının yüzde 88'i tamamlanırken, boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. Binaya, 19 bin 416 metre elektrik kablosu, 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.

Gövde tesisinin ise yüzde 76'sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının da yerleştirilmeye başladığı binada, 8 bin 393 metre elektrik kablosu, 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.

Montaj binasında ise çalışmaların yüzde 79'u tamamlanırken, üretim hattı robotlarının da yerleştirilmesine başlandı. Bu kapsamda 12 bin 832 metre elektrik kablosu, 27 bin 386 metre boru hattı döşendi.

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TOGG'dan yeni paylaşım: Son aşamaya gelindi
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