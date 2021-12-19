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Giriş Tarihi: 19.12.2021 12:21 Son Güncelleme: 19.12.2021 12:25

TOGG’u Turkish Cargo taşıyacak! Ocak ayında tüm gözler orada olacak

TOGG’u Turkish Cargo taşıyacak! Ocak ayında tüm gözler orada olacak

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden bir tanesi olarak bilinen CES 2022, 5-8 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte yer alacak yerli otomobil TOGG’u Turkish Cargo taşıyacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), hesabından yapılan açıklamada, “Dünya sahnesine çıkacağımız CES 2022’ye Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Turkish Cargo ile gidiyoruz” denildi.

Yerli otomobil TOGG, 5-8 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek CES 2022 etkinliğinde yer alacak. TOGG'u bu etkinliğe Turkish Cargo'nun götüreceği bildirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya sahnesine çıkacağımız CES 2022'ye Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Turkish Cargo ile gidiyoruz. Siz de TOGG'u uğurlamak için uçuş günü gerçekleştireceğimiz dijital konvoya katılabilir, uçağınızı kişiselleştirerek destek mesajınızı iletebilirsiniz" denildi.

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TOGG’u Turkish Cargo taşıyacak! Ocak ayında tüm gözler orada olacak
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