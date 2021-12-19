TOGG’u Turkish Cargo taşıyacak! Ocak ayında tüm gözler orada olacak

Yerli otomobil TOGG, 5-8 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek CES 2022 etkinliğinde yer alacak. TOGG'u bu etkinliğe Turkish Cargo'nun götüreceği bildirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya sahnesine çıkacağımız CES 2022'ye Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Turkish Cargo ile gidiyoruz. Siz de TOGG'u uğurlamak için uçuş günü gerçekleştireceğimiz dijital konvoya katılabilir, uçağınızı kişiselleştirerek destek mesajınızı iletebilirsiniz" denildi.