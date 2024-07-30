Togg’un 4x4’ü geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 4x4 versiyonunun önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacağını açıkladı. A Haber'de açıklamalarda bulunan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kendi markasını ortaya çıkarma iddiasını 2011 yılında ilk kez seslendirmişti. O yıl 500 bin araç satıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız işadamları ile yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye'de artık kendi markamız ile bir otomobil üretmenin zamanı gelmiştir. Ben de sonuna kadar arkasında duracağım' dedi. Togg ile hayal denileni başardık. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız" dedi. Togg'un önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Kacır, "4x4 önümüzdeki aylarda çıkacak. Ayrıca önümüzdeki yıl sedan modeller yollara çıkacak. 2025, TOGG'un Avrupa'ya ihracata başladığı yıl olacak" diye konuştu.