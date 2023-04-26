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Giriş Tarihi: 26.4.2023 15:49 Son Güncelleme: 26.4.2023 16:35

TOGG’un bataryalarının yerleştirildiği kasalar Düzce’de üretiliyor

Milletvekilliği Genel seçimlerine sayılı günler kala Düzce’yi karış karış gezen AK Parti Düzce Milletvekili adayı Ercan Öztürk, Akçakoca’da gurur veren çalışmaya tanık oldu.

ENES GÜNEŞ
TOGG’un bataryalarının yerleştirildiği kasalar Düzce’de üretiliyor

AK Parti Düzce Milletvekili adayı Ercan Öztür, saha çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel seçimlerine sayılı günler kala Düzce'yi karış karış gezen Ercan Öztürk, Akçakoca'da gurur veren çalışmaya tanık oldu.

Seçim ziyaretleri kapsamında Akçakoca Küçük Sanayi Sitesine giden Öztürk, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için üretilen çalışmaları inceledi. TOGG'un bataryalarının yerleştirildiği kasaları üreten atölyede incelemelerde bulundu.

Atölye sahipleri Mehmet Yiğit ve Muhammet Koç ile görüşen Öztürk yarım asırlık yerli otomobil hayalinin TOGG ile birlikte gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Ercan Öztürk, TOGG'un bataryalarının konulduğu kasalarının Düzce'de üretiliyor olmasının kendilerini gururlandırdığının da altını çizdi.

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TOGG’un bataryalarının yerleştirildiği kasalar Düzce’de üretiliyor
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