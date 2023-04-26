TOGG’un bataryalarının yerleştirildiği kasalar Düzce’de üretiliyor

Atölye sahipleri Mehmet Yiğit ve Muhammet Koç ile görüşen Öztürk yarım asırlık yerli otomobil hayalinin TOGG ile birlikte gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Ercan Öztürk, TOGG'un bataryalarının konulduğu kasalarının Düzce'de üretiliyor olmasının kendilerini gururlandırdığının da altını çizdi.