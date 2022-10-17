TOGG’un fiyatı piyasadaki C SUV’larla rekabet edecek

"TÜRKİYE'Yİ ALLAH'IN İZNİYLE DÜNYANIN ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Varank, şöyle konuştu: "Dünya ekonomik olarak bir resesyona yani durgunluğa doğru gidiyor. Üç yıldır pandeminin getirmiş olduğu sıkıntılar Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle daha da derinleşmiş durumda. Ülkeler bu sıkıntıları atlatabilmek için bir sarmalık içerisine girmiş durumdalar. Gelişmiş ülkeler kırk yıldır, elli yıldır görmedikleri enflasyonu, işsizliği şu anda yaşıyorlar. Büyük bir tehdit içerisindeler. İşte uluslararası toplantılarda emin olun her bir ülkenin gündeminde acaba biz bu kışı nasıl atlatacağız? Bu enerji krizini nasıl atlatacağız? Bunun endişesi var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Tabii bu küresel olumsuz iklimden ülkemiz de etkileniyor. Biz bunu hiçbir zaman inkar etmedik. Ama burada Türkiye'nin durduğu noktayı da gayet güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Ülkemiz bundan önce sıcak para politikalarından kur, faiz, enflasyon sarmalından emin olun çok çekti. Bu politikalar sebebiyle ülkemizin önüne çok setler çekildi. IMF ülkemizin geleceğine ipotek koyulmaya çalışıldı. Ancak o günler geride kaldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz yeni bir anlayış, yeni bir Türkiye var. Biz Türkiye'yi, Türk ekonomisini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütmekte, geliştirmekte kararlıyız. Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın üretim üssü haline getireceğiz. Maalesef geçmişte bu ülkede millileşme ve yerlileşme adına yakalanan bütün şansları ellerinin tersiyle iten siyasi anlayışlar iktidar oldu. Hazırı varken biz niye üretelim? Biz bunu yapamayız. Şimdi bunun zamanı mı diyen siyasetçiler geçmişte bu ülkeyi yönettiler. İşte bu his bu vizyonsuz siyasete milletimiz adına karşı çıktık itiraz ettik. Şükürler olsun ki mücadelemiz sonunda ülkemizin bu makus kaderini değiştirmeyi başardık. İşte savunma sanayinde ülkemizin geldiği nokta ortada. Bugün dünya medyasını her gün tarayın mutlaka dünya medyasında Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünleriyle, İHA'larla ilgili bir haber bulabilirsiniz. Emin olun savunma sanayinde tüm dünya bize gıptayla bakar bir şekilde şu anda. İşte bu gelişmeler çok güzel meyvelerini de veriyor. Bayraktar, Gökbey helikopteri, TCG Anadolu çıkarma gemisi, ATAK helikopteri, savunma sanayinde gündemi tayin eden Türkiye. Neden artık dünya Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını konuşuyor da daha önce bunu konuşmuyordu? Çünkü bunları yapabilmek için bir vizyon lazım. Bir liderlik lazım. Her şeyden önemlisi bunları hayata geçirebilecek bir cesaret gerekiyor. İşte bu ülkede bu vizyonun da bu liderliğin de bu cesaretin de sahibi Recep Tayyip Erdoğan."

Toplantıya AK Parti Nevşehir il Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, komşu illerin milletvekilleri ve partililer katıldı.