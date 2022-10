TOGG’un fiyatı piyasadaki C SUV’larla rekabet edecek

Varank, toplantıda yaptığı açıklamada, "Bu proje gerçekten yediden yetmiş yediye herkeste büyük heyecan uyandıran bir proje. Şu anda Türkiye'de daha araç piyasaya çıkmadan en bilinen markalardan bir tanesi. Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. "Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya girip rekabetçi olacağı başından beri söyledikleri bu. Bu manada da listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başımdan beri piyasaya çıktığında C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var" diye konuştu.

TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video

"HEYECAN YÜKSELDİ"

Her gün Türkiye'nin farklı şehirlerine gittiklerini aktaran Varank, "Ülkemize güç katacak yeni yatırımların başlatılması törenlerine katılıyoruz. Sanayicilerle buluşuyoruz. Onlarla istişare ediyoruz. Esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Onların sıkıntıları varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Yani her daim milletimize hizmet yolunda milletimizle bir ve beraber olmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Biliyorsunuz bizim bir mottomuz var. Durmak yok, yola devam. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yaparken ortaya koyduğu marka çok çalışmak. İşte biz de siyaset yaparken çok çalışarak, gayret ederek, netice almaya çalışıyoruz. Emeğimizi bu yönde sarf ediyoruz. Biz, oturduğu yerden siyaset yapan bir parti değiliz. Biz vatandaş bize gelsin, bize derdini anlatsın diyen bir parti değiliz. Biz her daim sahadayız. Vatandaşımız iç içeyiz. Bütün kadrolarımızla ev ev dolaşıyoruz. Yaptığımız hizmet siyasetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi için ne fedakarlıklara katlattığını, dik duruşunu da herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada 2023'e doğru şehir buluşmaları organizasyonu da gerçekten vatandaşla iletişim kurma anlamında çok değerli bir organizasyon. inşallah bu organizasyonlar AK Parti içerisindeki heyecanı da yükseltti. Şehirlerde, mahallelerde, ilçelerde vatandaşımızın heyecanını yükseltti, yükseltmeye devam edeceğiz. "