Togg’un ilk deneyim merkezine vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Türkiye otomotiv sektörüne attığı yerli ve milli model ile damgasını vururken ülkemizin otomobili Togg'un üretim üssü olan Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışta, Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli seri üretim bandından indirilirken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.
İLK DENEYİM MERKEZİ İSTANBUL'DA AÇILDI
Türkiye'nin gururu Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'daki bir AVM'de açıldı. 7 bölgede kurulacak 20 deneyim merkezinde kullanıcılar, Togg'un Gemlik rengi akıllı cihazını yakından inceleyebilme şansına sahip oldular.
SADECE SİMÜLASYON OLMAYACAK
Deneyim merkezine gelen kullanıcıları, Togg'da olduğu gibi dijital ekranların olduğu kokpit bölümü deneyim ve simülasyon ekranlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.Togg'un sergilendiği deneyim alanında şarj istasyonlarının teknik bilgileri ve kullanım özellikleri anlatıldı. Kullanıcılar, geldiklerinde sadece simülasyonla değil, Togg'u canlı canlı görme fırsatına da sahip oldular.
TOGG'U İNCELEYİP TAM PUAN VERDİLER
Togg'un Gemlik rengindeki akıllı cihazı inceleyen Ardıl Fırat, rakipleriyle yarışacak yerli sıfırdan gelen bir üretim olduğunu belirterek, "Yerli ve milli olarak üretilen Togg modelini çok beğendim. Sıfırdan gelen bir deneyim olarak rakipleriyle yarışacak en kaliteli otomobil olmuş. Bu yerli otomobilimiz sıfırdan gelen deneyimle eksiksiz yapıldığı için en yakın rakibinin daha ötesinde bir modele sahip olmuş. Buda pazarı iyi okumak anlamına geliyor. Kopya olmayan yerli tasarım olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. İç dizayn ve akıllı ekran ve simülasyon olarak çağı yakalamış. Pazarı iyi okuyup böyle bir model ile dünya markalarının önüne geçeceğimize inanıyorum. Benim de ilk tercih edeceğim modeldir" dedi.
İtal bir araç sahibi olmasına rağmen Togg'un akıllı cihazını çok beğendiğini belirterek oğlu Batuhan Kadir Keskin ile birlikte inceleyen Gaye Keskin, "Ben mersedes model araç kullanıyorum. Yerli otomobilimiz olarak üretilen Togg'un bu modelini çok beğendik. Oğlumda otomobile meraklı olduğu için yerli otomobilimizi yakından inceledi. Teknik özelliklerini ve ekranını tasarımını inceleme fırsatı bulduk. Ünlü markaların tasarımları kadar iyi olmuş. Bataryaları ve şarj istasyonlarının yaygınlaşması halinde bende yerli otomobilimizden almayı düşünürüm. Oturduğumuz sitede elektrikli araçlar için istasyonlar kuruluyor. Umarım yerli otomobilimizin de batarya şarj istasyonlrı uzun yollar için yaygınlaşırsa büyük talep olacağını düşünüyorum. Güzel ve kullanışlı çağa uygun bir araç olmuş. Hem oğlum beğendi hem de ben beğendim hayırlı olsun" dedi.