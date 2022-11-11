Togg’un ilk deneyim merkezine vatandaş yoğun ilgi gösterdi

TOGG'U İNCELEYİP TAM PUAN VERDİLER

Togg'un Gemlik rengindeki akıllı cihazı inceleyen Ardıl Fırat, rakipleriyle yarışacak yerli sıfırdan gelen bir üretim olduğunu belirterek, "Yerli ve milli olarak üretilen Togg modelini çok beğendim. Sıfırdan gelen bir deneyim olarak rakipleriyle yarışacak en kaliteli otomobil olmuş. Bu yerli otomobilimiz sıfırdan gelen deneyimle eksiksiz yapıldığı için en yakın rakibinin daha ötesinde bir modele sahip olmuş. Buda pazarı iyi okumak anlamına geliyor. Kopya olmayan yerli tasarım olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. İç dizayn ve akıllı ekran ve simülasyon olarak çağı yakalamış. Pazarı iyi okuyup böyle bir model ile dünya markalarının önüne geçeceğimize inanıyorum. Benim de ilk tercih edeceğim modeldir" dedi.