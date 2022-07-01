TOGG’un şarj istasyonuna lisans

Türkiye'nin otomobili TOGG 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken, elektrikli araçlarla ilgili adımlar da atılmaya devam ediliyor. Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde kurulan Enerji Dönüşüm Dairesi de sektörle ortak çalışmalar yapıyor.Bu kapsamda EPDK, TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye şarj ağı işletmeci lisansı verdi. TOGG'un da aralarında yer aldığı lisans sahibi şirketler ülkeyi boydan boya şarj istasyonları ile donatacak. Önümüzdeki dönemde sayısı artacak şarj istasyonları ile yerli otomobilimiz TOGG dahil birçok elektrikli araç hem şehir içinde hem de şehir dışında rahatlıkla seyahat edebilecek. Önümüzdeki dönemlerde lisansların artması ile birlikte elektrikli araç sahipleri ev, işyeri, istasyonlar, otoparklar gibi birçok noktadan şarj hizmeti alabilecek.EPDK'nın geliştirdiği Serbest Erişim Platformunun tamamlanmasıyla TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte lisans alan tüm şirketlerin kurdukları ve işlettikleri şarj istasyonlarının fiyat, konum, güç, ünite gibi bilgileri platform üzerinden elektrikli araç sahipleri ile paylaşılacak. Bu sayede vatandaşlar diledikleri noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirecek.Mevcutta Türkiye'de yaklaşık olarak 3 bin 500 civarında şarj ünitesi soketi bulunuyor. Şarj soketi sayılarının, 2023'te 12 bin 500, 2025'te 30 bin, 2030'da da 160 bine ulaşması hedefleniyor. EPDK, elektrikli araç şarj istasyonlarında verilen şarj hizmetinin fiyatlandırılması ve oluşan yakıt maliyetlerinin dizel ve benzin maliyetleriyle karşılaştırılmasını da yapıyor.