Togg’un sedanı görücüye çıktı

Dünyanın en en büyük teknoloji şovu CES, Las Vegas'ta kapılarını açtı. Fuarda yerli ve milli otomobil Togg'un yeni modeli T10F sahne aldı. Modelin arka camının üstünde otonom sürüş için geliştirilen kamera ve algılayıcı detayı yer alıyor. Bu algılayıcı sayesinde otonom sürüş yapılabilecek ve eller serbest konumda seyahat edilebilecek. Algılayıcı-kamera balık sırtı anten şeklinde dizayn edildi.Fuara, Türkiye'den birçok girişim de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile katılıyor. Bakanlık koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı'nın iş birliği ile 50 girişim dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan Web Summit, Slush ve Web Summit Katar'a katılacak. Türk girişimlerin de katılacağı Eureka Park etkinliğinde yaklaşık bin 200'ü start-up olmak üzere 4 binden fazla katılımcı yer alacak. Türkiye'nin en büyük yazılım şirketleri arasında yer alan Etiya da CES'e katılan şirketler arasında.TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, TOGG standında, uluslararası katılımcılar ve medya mensuplarının yer aldığı açılış sunumunda yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'e katıldıklarını söyledi. Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihazları T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı cihazları T10F'yi dünya sahnesine çıkarmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "27 Aralık 2019'da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F'yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız."