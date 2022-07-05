TOGG'un solladığı aracın sürücüsü konuştu: "Bu kadar yakın gördükten sonra..."

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Savaş Keşçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"BU KADAR YAKIN GÖRDÜKTEN SONRA..."

"Gece saatleri olduğu için yol boştu. Ben performanslı bir elektrikli otomobil kullanıyorum. Aracımın 0-100 km/s hızlanması 4.5 saniye. Bizim araçtan hissettiğimiz TOGG'un en az bu kalibrede, yani kullandığım araca benzer performansta bir araç olduğudur. Aracın özellikle 80-120 km/s hızlanması muazzam, ilk çekim anında hızla geldiği için fark edemedim, fakat ikinci videoda bu çok daha açık şekilde ortaya çıktı."