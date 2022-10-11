Tokat Havalimanı Eylül’de 8 bin 415 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı'nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 8 bin 415 oldu. Eylül ayında, Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 112'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise eylül ayında toplamda 84 ton oldu. Açıldığı 25 Mart 2022 gününden bu yana Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 53 bin 745, uçak trafiği 800, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 507 ton olarak gerçekleşti.