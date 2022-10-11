Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tokat Havalimanı Eylül’de 8 bin 415 yolcuya hizmet verdi
Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:17 Son Güncelleme: 11.10.2022 14:21

Tokat Havalimanı Eylül’de 8 bin 415 yolcuya hizmet verdi

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat Havalimanı Eylül’de 8 bin 415 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Eylül ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre Tokat Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 8 bin 415 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı'nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 8 bin 415 oldu. Eylül ayında, Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 112'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise eylül ayında toplamda 84 ton oldu. Açıldığı 25 Mart 2022 gününden bu yana Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 53 bin 745, uçak trafiği 800, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 507 ton olarak gerçekleşti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat Havalimanı Eylül’de 8 bin 415 yolcuya hizmet verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA