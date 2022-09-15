Tokat Havalimanı Türkiye’nin yeni daimi hudut kapısı oldu

Tokat'ta yapımına 2018 yılında başlanan büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği apronu 7 uçak park kapasiteli Yeni Tokat Havaalanı 2 bin 700 metre pist uzunluğu ve dikkat çekiyor.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Yeni Tokat Havalimanı 8 aylık (ocak-ağustos) dönemde 45 bin 330 yolcu trafiği, 688 uçak trafiği, 423 ton yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü istatistiklerinde yerini aldı.