Tokat Havalimanı Türkiye’nin yeni daimi hudut kapısı oldu

Tokat'ta yapımına 2018 yılında başlanan büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği apronu 7 uçak park kapasiteli Yeni Tokat Havaalanı 2 bin 700 metre pist uzunluğu ve dikkat çekiyor.
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Yeni Tokat Havalimanı 8 aylık (ocak-ağustos) dönemde 45 bin 330 yolcu trafiği, 688 uçak trafiği, 423 ton yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü istatistiklerinde yerini aldı.
Tokat Havalimanı, Türkiye'nin yeni hudut kapısı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Tokat Havalimanı uluslararası giriş çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. AK Parti Tokat Milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, duyuruyu sosyal medya hesaplarından da yaparak memlekete, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı şu şekilde: Tokat Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.