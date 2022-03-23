Tokat Yeni Havalimanı 25 Mart’ta hizmete giriyor! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılacak

Karaismailoğlu, Tokat'ın, tarihi ve kültürel zenginliği, ticari potansiyeliyle her geçen gün geliştiğine işaret ederek, "Yeni havalimanı, 25 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete açılacak." ifadesini kullandı.

Tokat Yeni Havalimanı'nın bölgenin göz bebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri noktaya taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Tokat Yeni Havalimanı'nın, 16 bin 200 metrekarelik terminal binası bulunuyor. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon. Teknik blok ve kule 2 bin 300 metrekare, apron 5 yolcu ve 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasitesine sahip. Pistin uzunluğu da 2 bin 700 metre olarak inşa edildi." diye konuştu.