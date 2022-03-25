Tokat Yeni Havalimanı Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılacak

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILMASI PLANLANIYOR

Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapıldı.

Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yeni havalimanına taşındı.