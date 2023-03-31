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Giriş Tarihi: 31.3.2023 14:01

TOKİ 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Ankara, İstanbul, İzmir'in de bulunduğu 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satışa çıkardı.

AA
TOKİ 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray, Ankara, Aydın, Bartın, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak ve Van'da 235 iş yeri 18 Nisan Salı günü 10.30'da açık artırma yöntemiyle satılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Alıcılar iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" ile "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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TOKİ 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
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