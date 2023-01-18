TOKİ için Kocaeli’nde ilk kura çekimi gerçekleşti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Projesi" kapsamında Kocaeli'de 6 ilçede yapılacak konutların İzmit bölümünde kura çekimine başlandı.
Perşembe günüde deva edecek kura çekimleri, Kocaeli 7. Noterliği gözetiminde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. 177 engelli kontenjanı, 451 emekli kontenjanı olmak üzere 2 bin 255 konut için çekiliş yapıldı. Çekilişe Kocaeli Valisi Yardımcısı İsmail Gültekin, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
SEVİNÇLERİNİ SEVDİKLERİYLE PAYLAŞTILAR
Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla bekledi. Kendisine ev çıktığını öğrenen bazı vatandaşlar hemen telefonla sevdiklerini arayarak mutluluğunu paylaştı. Engelli kontenjanından hak sahibi olan İsmail Akdeniz, "66 yaşındayım. Çok sevinçliyim. Çok mutluyuz. Bu yaştan sonra ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gökhan Kaya, "35 yaşındayım. İlk defa kuradan ev çıktı. Daha önce kirada oturuyordum. Kuranın bana çıkacağını tahmin etmedim. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.