Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ için Kocaeli’nde ilk kura çekimi gerçekleşti
Giriş Tarihi: 18.1.2023 12:08 Son Güncelleme: 18.1.2023 13:21

TOKİ için Kocaeli’nde ilk kura çekimi gerçekleşti

TOKİ Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Projesi kapsamında İzmit için ilk kura çekimi gerçekleştirildi. Kuraya katılanlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken kendilerine ev çıktığını öğrenen vatandaşlar ise mutluluğu yüzlerinede yansıdığı görüldü.

ABBAS ÇAKAR
TOKİ için Kocaeli’nde ilk kura çekimi gerçekleşti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Projesi" kapsamında Kocaeli'de 6 ilçede yapılacak konutların İzmit bölümünde kura çekimine başlandı.

Perşembe günüde deva edecek kura çekimleri, Kocaeli 7. Noterliği gözetiminde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. 177 engelli kontenjanı, 451 emekli kontenjanı olmak üzere 2 bin 255 konut için çekiliş yapıldı. Çekilişe Kocaeli Valisi Yardımcısı İsmail Gültekin, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SEVİNÇLERİNİ SEVDİKLERİYLE PAYLAŞTILAR

Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla bekledi. Kendisine ev çıktığını öğrenen bazı vatandaşlar hemen telefonla sevdiklerini arayarak mutluluğunu paylaştı. Engelli kontenjanından hak sahibi olan İsmail Akdeniz, "66 yaşındayım. Çok sevinçliyim. Çok mutluyuz. Bu yaştan sonra ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gökhan Kaya, "35 yaşındayım. İlk defa kuradan ev çıktı. Daha önce kirada oturuyordum. Kuranın bana çıkacağını tahmin etmedim. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ için Kocaeli’nde ilk kura çekimi gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA