TOKİ için Kocaeli’nde ilk kura çekimi gerçekleşti

SEVİNÇLERİNİ SEVDİKLERİYLE PAYLAŞTILAR

Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla bekledi. Kendisine ev çıktığını öğrenen bazı vatandaşlar hemen telefonla sevdiklerini arayarak mutluluğunu paylaştı. Engelli kontenjanından hak sahibi olan İsmail Akdeniz, "66 yaşındayım. Çok sevinçliyim. Çok mutluyuz. Bu yaştan sonra ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.