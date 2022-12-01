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Giriş Tarihi: 1.12.2022 11:34

TOKİ Kastamonu'nda anahtar teslimi yapacak

TOKİ, Kastamonu Tosya’da inşa edilen 109 konutun hak sahiplerine teslimine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

TOKİ Kastamonu’nda anahtar teslimi yapacak

TOKİ, Kastamonu Tosya'da inşa edilen 109 konutun anahtar teslimine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

TOKİ resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kastamonu Tosya'da inşa ettiğimiz 109 konutumuz 01-08 Aralık 2022 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. Konutlarınızda mutlu bir yaşam ve huzurlu günler dileriz" ifadelerini kullandı.

Konut teslim duyurusu detayları için tıklayınız...

Konut teslim programı için tıklayınız...

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TOKİ Kastamonu'nda anahtar teslimi yapacak
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