TOKİ kura çekimlerine yeniden başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirildi. "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan projede noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı. 5 Şubat'ta Kütahya'daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan kura çekimleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimleri 6 Mart'ta Ankara'da başladı. Çekimlere 8-14 Mart arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.