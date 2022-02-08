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Giriş Tarihi: 8.2.2022 11:14 Son Güncelleme: 8.2.2022 11:15

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: TOKİ Konya (Hüyük) – Yozgat (Sorgun) kura çekilişi canlı yayın izle!

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: TOKİ Konya Hüyük – Yozgat Sorgun kura çekilişi canlı yayın izle!

TOKİ kura sonuçları canlı izle! 8 Şubat 2022 Salı günü düzenlenen TOKİ Konya – Yozgat kura çekilişi canlı yayını izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun'da inşa edilen binaların kura çekilişi bugün yapılıyor. TOKİ kura sonuçları kurumun resmi hesabı üzerinden canlı olarak paylaşılacak. İşte TOKİ Konya kura sonuçlarıTOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izleme linki ve bilgileri!

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle! Noter huzurunda düzenlenen TOKİ kura sonuçları canlı izlemek isteyen katılımcılar araştırmalarına başladı. 8 Şubat Salı günü kurumun resmi hesabı üzerinden yayınlanacak olan çekiliş ile birlikte sonuçlar açıklanacak. Açıklanan sonuçlara göre; ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi belli olacak. İşte TOKİ Konya Yozgat kura çekilişi canlı izleme linki ve bilgiler.

TOKİ KURA SONUÇLARI 8 ŞUBAT 2022

TOKİ Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun evleri kura çekiminin 8 Şubat 2022 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Kura çekilişlerinin saat 11.00'de başlaması bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE!

KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI HAKKINDA

KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

.2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

3. Kura sırasında belirlenecektir.

4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

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TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: TOKİ Konya (Hüyük) – Yozgat (Sorgun) kura çekilişi canlı yayın izle!
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