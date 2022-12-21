TOKİ kura çekimi son dakika haberi..TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Ankara dahil 5. etap kura tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından detayları açıkladı.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ 2-12 OCAK ARASINDA OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadeleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını resmî sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.
İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.
Bugüne kadar 45 ilde çekilen kuralarda 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş hak sahibi oldu.
"5. ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ 12 İLDE 44 BİN 303 KONUT İÇİN YAPILACAK"
Bu arada 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayacak 5'nci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek.
12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut
20 Aralık 2022: Rize 1100 konut
21 Aralık 2022: Artvin 500 konut
22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut
23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut
23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut
24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
"MART 2023'E KADAR TÜM KURA ÇEKİMİNİN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
İlk Evim İlk İş Yerim projemizde;— Murat KURUM (@murat_kurum) December 20, 2022
İlk 4 etapta, 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik.
Sıra Başkentimize de geliyor 🏡
📌 ANKARA kuralarımızı
🗓️ 2 - 12 Ocak arasında
1⃣8⃣ bin 4⃣5⃣0⃣ yuvamız için çekeceğiz.
5. etap kura takvimimiz 👇 pic.twitter.com/SbzZDoaq9i