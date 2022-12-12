TOKİ Manisa’da anahtar teslimi bugün başladı

Proje kapsamında yer alan konutların ilk taksit ödemeleri Ocak 2023 itibariyle yapılacak olup, İlk dönemsel artış Temmuz 2023 itibariyle başlayacak.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler şu şekilde:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,

3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura,