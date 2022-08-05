TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı

VATANDAŞIN SOSYAL KONUT MEMNUNİYETİ

TOKİ tarafından inşa edilen yeni sosyal konutları gezen vatandaşlar, yeni konutlarına kavuşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Gaziantep TOKİ konutlarından ev sahibi olan Zeynep Topal, "TOKİ'ye başvurduk, kurada bize de çıktı. Ev sahibi olduk, kira öder gibi ödeyeceğiz. Allah izin verirse dairemizi geldik, gördük. Çok güzel" dedi.

Evin işçiliği ve mimarisini de çok beğendiklerini dile getiren Topal, "Anlatılacak gibi değil, yaşayıp göreceğiz. Camimiz var, okulumuz var, bakkalımız var, ulaşımımız güzel, belediye otobüslerimiz çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. TOKİ başkanına, emeği geçen hepsinden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Burdur'da sosyal konut sahibi Remzi Atıcı ise umduğundan daha güzel, ultra lüks bir evle karşılaştığını dile getirerek, "Yapandan da vesile olandan da Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kirada oturuyorduk, kira öder gibi şu anda ev sahibi olduk. İnşallah evi olmayanlara da Cenabı Allah aynı şekilde nasip eder." ifadelerini kullandı.

Burdur TOKİ'den ev sahibi olan İsmail Duman da, "Konutlarımız çok güzel. Dairelerimiz gerçekten çok güzel, lüks yapılmış. Bir ev sahibi olmanın senelerdir hayalini kuruyorduk." dedi.