Son dakika haberleri...TOKİ kura çekimi Aralık ayı ilk takvimi açıklandı. İlk etapta 7-16 Kasım tarihlerinde 12 il için 22 bin 57 konutun kuraları çekildi. Ardından kura çekiminin ikinci etabı başladı ve 17-28 Kasım tarihlerinde 11 il için kura çekimlerinde ise sona gelindi. Bu kuralar için TOKİ kura sonuçları sayfasından sorgulama yapılabiliyor.
SON DAKİKA HABERİ | YENİ TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU
TOKİ 1-7 Aralık 2022 kura takvimi açıklandı. TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. 7-16 Kasım tarihlerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan 12 ile yapılacak 22 bin 57 konut için kuralar tamamlandı. Daha sonra 17-28 Kasım TOKİ kura takvimi açıklandı ve 28 Kasım'da yani bugün bu takvime göre kura çekimi Diyarbakır'da son bulacak.
TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Kura çekimi tamamlanan şehirlerde başvuru sahibi 'TOKİ kura sonuçları' internet sitesinden sorgulama yapabiliyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...
1 Aralık Perşembe günü başlayıp 7 Aralık Çarşamba gününde sona erecek kura çekiminin üçüncü etabında; Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük olmak üzere toplam 7 il için kura çekimleri yapılacak.
Peki, bu illerin kura çekimleri ne zaman? İşte, TOKİ 1-7 Aralık 2022 kura çekimi yapılacak iller ile konut sayısı ve tarihi...
KARAMAN'DA HANGİ İLÇELERE KAÇ SOSYAL KONUT YAPILACAK?
Başyayla: 45
Kazımkarabekir: 216
Merkez: 340
Merkez Akçaşehir: 150 konut olmak üzere toplam 751 TOKİ inşa edilecek.
DÜZCE'DE HANGİ İLÇELERE KAÇ SOSYAL KONUT YAPILACAK?
Akçakoca: 100
Beyköybelde: 50
Cumayeri: 100
Çilimli: 50
Gölyaka: 100
Gümüşova: 100
Kaynaşlı: 100
Merkez: 320
Merkez Boğaziçi: 100
Yığılca: 80 konut olmak üzere toplam 1.100 TOKİ inşa edilecek.
KONYA'DA HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Akşehir: 350
Beyşehir: 300
Bozkır: 142
Cihanbeyli: 198
Çeltik: 40
Çumra: 200
Doğanhisar: 150
Ereğli: 350
Güneysınır: 114
Hadim: 189
Hüyük: 141
Ilgın: 275
Kadınhanı: 373
Karapınar: 200
Kulu: 300
Merkez: 2891
Seydişehir: 496
Taşkent: 188
Tuzlukçu: 175
Yalıhüyük: 59
Yunak: 216 konut olmak üzere toplam 7 bin 347 TOKİ inşa edilecek.
ZONGULDAK'TA HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Alaplı: 100
Çaycuma: 150
Ereğli: 100
Gökçebey: 300
Gökçebey Bakacakkadı: 278
Merkez Karaman: 63
Merkez Çaydeğirmeni: 317
Merkez: 222
Merkez Beycuma: 120 konut olmak üzere toplam 1.650 TOKİ inşa edilecek.
BARTIN'DA HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Amasra: 100
Merkez: 400
Merkez Kozcağız: 350 konut olmak üzere toplam 850 TOKİ yapılacak.
KARABÜK'TE HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Eflani: 63
Eskipazar: 120
Merkez Yortan: 59
Merkez: 280
Ovacık: 30
Safranbolu: 200 konut olmak üzere toplam 752 TOKİ inşa edilecek.