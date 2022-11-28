SON DAKİKA HABERİ | YENİ TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

TOKİ 1-7 Aralık 2022 kura takvimi açıklandı. TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. 7-16 Kasım tarihlerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan 12 ile yapılacak 22 bin 57 konut için kuralar tamamlandı. Daha sonra 17-28 Kasım TOKİ kura takvimi açıklandı ve 28 Kasım'da yani bugün bu takvime göre kura çekimi Diyarbakır'da son bulacak.

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kura çekimi tamamlanan şehirlerde başvuru sahibi 'TOKİ kura sonuçları' internet sitesinden sorgulama yapabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 Aralık Perşembe günü başlayıp 7 Aralık Çarşamba gününde sona erecek kura çekiminin üçüncü etabında; Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük olmak üzere toplam 7 il için kura çekimleri yapılacak.

Peki, bu illerin kura çekimleri ne zaman? İşte, TOKİ 1-7 Aralık 2022 kura çekimi yapılacak iller ile konut sayısı ve tarihi...