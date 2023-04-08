Mersin’de TOKİ tarafından tamamlanan 67 konut ile 11 ticarethanenin kurası çekildi

Belediye konferans salonunda gerçekleşen törene, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri ile Çay Mahallesi'nde yaşayan ve yeni yükselen konutlarda hak sahibi olan vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Başkan Gültak, bir süre önce gerçekleşen ilk kura çekimi ve sonrasında yapılan anahtar tesliminden sonra Çay Mahallesi'nde birçok ailenin, modern, güvenli, doğalgazlı, otoparkı, yeşil alanı ve çocuk oyun grupları mevcut, altyapısıyla da eksiksiz olan konutlara yerleştiğini hatırlattı.

"BİRİLERİ KAFANIZI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

"Tüm vatandaşlarımız böylesi güzel, modern ve güvenli evlerinde huzur içinde yaşamaya layıktır" diyen Başkan Gültak,"Göreve geldiğimiz 4 yıl önce, Çay Mahallesi yerinde kentsel dönüşüm projemizi hayata geçireceğimizi anlattığımızda birileri projeyi engellemek ve vatandaşlarımızın kafanızı karıştırmak istedi. Ama bugün geldiğimiz nokta açıktır. İşte bugün bu yeni evlerimizin kura çekimini, sonrasında da anahtar teslimini birlikte yapıyoruz" dedi.

"İNSANLARIMIZ ARTIK ISRARLA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TALEP EDİYOR"

Türkiye'nin, 6 Şubat'ta dünyanın en yıkıcı deprem felaketini yaşadığını hatırlatan Başkan Gültak, "Hepimizin canı yandı, insanlarımızı, akrabalarımızı kaybettik. Tabi bu tarihten sonra, bizim yaptığımız bu işin ne kadar değerli ve önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlarımız artık kentsel dönüşümü ısrarla ve bir an önce talep ediyor. Neden? Çünkü eski evlerinin güvenli olmadığını, adeta bir tabuta dönüşebileceğini vatandaşlarımız da artık biliyor" dedi.

"DEPREM DEĞİL, ÇÜRÜK BİNALAR ÖLDÜRÜYOR"

Başkan Gültak, Adana - Ceyhan veya Kıbrıs'tan geçen fay hattında yaşanacak yüksek bir depremin Mersin'i de çok etkileyeceğini belirterek, "Evlerimiz plansız, projesiz. Sokaklarımız dar ve çarpık. İnsanlarımız park istiyor, yapacak boş arazi bulamıyoruz. Hani kuzey-güney aksları, hani şehir rüzgârı nasıl alacak verecek? Kimse kimseyi kandırmasın! Bu işin tek çözümü kentsel dönüşümdür. Deprem değil, çürük binalar öldürüyor! Binayı eğer kaçak yaptıysanız, statiğini, demirini, betonunu, zeminini dikkate almadan yaptıysanız o bina öldürür. Maalesef anam-babam usulü yapmışız ve bu durum uzun süre yaşanmış. Bu binaların hepsi aslında birer tabut" diye konuştu.

Başkan Gültak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu 5 mahallede daha yerinde kentsel dönüşüm projelerinin hazır olduğunu söyledi. Gültak, Barış Mahallesi'nde de önümüzdeki aylarda tüm konutların bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmasından sonra Başkan Gültak, TOKİ konutları 2'nci kura çekimi için hazırlanan isim listeleri arasından 2 çekiliş yaparak, kuradan isimleri çıkan Çay Mahallesi sakini vatandaşlara yeni evlerini teslim etti, hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl Ekim ayında, yine TOKİ yetkililerinin katılımı ve Noter huzurunda yapılan kura çekimi yapılmış, 10 Mart'ta da 14 adet 3+1 oturumlu daire; 14 adet 2+1 oturumlu daire ile 12 işyerinin hak sahiplerine anahtar teslimi yapılmıştı. Kura çekimi ve anahtar tesliminden sonra birçok vatandaş, Çay Mahallesi'nde yükselen yeni ve modern evlerine taşınmıştı.