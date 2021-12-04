TOKİ Türkiye’de 19 dev stadyum inşa etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, TOKİ Başkanlığı'yla Türkiye
'de UEFA standartlarında 19 stadyum inşa ettiklerini belirtti. Kurum, 'İklim Dostu Dönüşüm' ilkesiyle hareket ederek bu stadyumların tamamını kendi elektriğini ve suyunu karşılayabilen, akıllı, enerji savurmayan, sıfır atık uyumlu yeşil yapılar olarak inşa ettilerini söyledi. Kayacık Spor Tesisleri
Temel Atma Töreni'nde konuşan Kurum, "İçerisinde 3 antrenman sahası, sauna, spor salonu, sağlık alanları ile toplantı salonunun bulunduğu 55 odalı bu tesisimizi, 7 bin 300 metrekarelik bir alana inşa ediyoruz. Tesisimize toplam 6 antrenman sahası kazandırıyoruz. Tesis, Temmuz 2022'de tamamlandıktan sonra Konyaspor
'umuza ve oyuncularımıza hizmet verecek" diye konuştu.
HEDEF TÜM TAKIMLARIN HAYATA GEÇİRMESİ
Yeşil Tribün Projesi'ni Türkiye'de ilk kez hayata geçiren Konyaspor'u tebrik eden Kurum, "İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu
ile görüşerek bu uygulamayı tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tesisin 7 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip olacağına işaret ederek "Toplamda 4 kattan oluşacak. 31.2 milyon liraya mal olacak tesisimizde, teknik direktör, sportif direktör, spor ve sporcuya yönelik tesis odaları, dinlenme alanları, düşük yer çekimli koşu çalışma alanı ve fitness salonu yer alacak" dedi.