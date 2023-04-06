TOKİ Türkoğlu’nda 7 bin 200 konut inşa edecek

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, depremlerde ilçedeki binaların yüzde 29'unun hasar gördüğünü belirtti.

İlçedeki 1171 binanın depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta yıkıldığını aktaran Okumuş, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları neticesinde orta hasarlı, ağır hasarlı yıkılacak ve yıkılanlarla birlikte 5 bin 671 civarında hasarlı binamız olduğu tespit edildi. Tabii bunlar bağımsız bina olduğu için 7 bin 200 daire ediyor. TOKİ ilçeye 7 bin 200 kalıcı konut yapacak."

Okumuş, ilçe merkezinin yanı sıra 13 kırsal mahallenin de depremden büyük oranda etkilendiğini dile getirdi.

Bu mahallelerin bir kısmının taşınacağını, bir kısmına da köy evleri yapılacağını belirten Okumuş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın geçen hafta yaptığı açılışla beraber 44 mahallemizin ikisinde Özbek ve Kadıoğluçiftliği'nde köy evlerine başlandı. Türkoğlu merkezde ise depremzedelerimizin faydalanması için ilk etapta 550 dairenin inşaatına başlandı. İnşallah 1 yıl içinde teslim edilecek. 7 bin 200 depremzedemizi konut sahibi yapacağız."

Depremzedelerin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"Türkoğlu'ndaki Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı mahallelerinde 4 konteyner kent kuruluyor. Beyoğlu ve Kılılı konteyner kentlerinin hem altyapısı hem de konteyner yerleştirme işi bitti ve depremzedelerimizi buraya yerleştiriyoruz. Cuma itibarıyla tamamına yerleşilmiş olacak. Türkoğlu merkezdeki lojistik merkezine kurulan yaklaşık 500 konteynerli kent ise bir hafta içinde büyük oranda bitmiş olacak."