TOKİ ve kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'nin ilçedeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Hacılar İlçesi'nde gerçekleştirdiği 547 konutluk projede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Tünel kalıp sistemi ile yapılan çalışmalar da, sezon sonuna kadar kaba inşaatların tamamlanması ve binaların ortaya çıkması hedefleniyor. İlçedeki TOKİ çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçemizde 400 konutun yapılması için biz TOKİ ile ön görüşmemizi yapmıştık. Bu manada kentsel dönüşüm alanında oluşturduğumuz alana TOKİ, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan 'İlk Evim' isimli bir proje ile 400 konut yapıyor. Bununla beraber TOKİ, aynı zamanda bizim kentsel dönüşümde üçüncü etabımızdaki dairelerin de tamamını yapacak. Toplam 547 daire bu alanda olacak. Biz kentsel dönüşüm alanında bu arsaları oluşturduk. Bunun karşılığında da bizim üçüncü etabın tamamını TOKİ ilçemize kazandırmış olacak" dedi.