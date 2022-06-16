TOKİ’den ev alacaklar...! Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor

Gayrimenkul alıcısı, taksit ve emlak vergisi borcu bulunmama, DASK yaptırmış olma şartıyla tapu almaya hak kazandığı konut veya iş yeri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecek, kendi adına kayıtlı olan konut ve iş yeri bilgilerini görebilecek. Gayrimenkul alıcısı, e-Devlet üzerinden "TOKİ Tapu Devri İşlemleri" alanına giriş yaparak site yönetiminden aldığı "borcu yoktur" belgesini sisteme yükleyecek. Alıcı, taahhütnameyi onaylayarak başvurusunu tamamlayacak.