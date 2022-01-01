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Giriş Tarihi: 1.1.2022

TOKİ’den İstanbul’a 5.565 sosyal konut

TOKİ’den İstanbul’a 5.565 sosyal konut
Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, İstanbul'da 2019'da inşaatına başladıkları 5 bin 565 sosyal konutun yapımının tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Başkan Ömer Bulut, Türkiye'de evi olmayan tek bir kişi kalmayana kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Afet konutlarıyla birlikte 185 bin konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Bulut, "2020'de Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 150 bin konut projesinin inşaatları yükseliyor. Şu anda aktif 820'ye yakın şantiyemiz var. İstanbul, Ankara başta sosyal konut projelerini hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu yıl 73 bin sosyal konutu ihale ettikin üzerinde" dedi.
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TOKİ’den İstanbul’a 5.565 sosyal konut
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