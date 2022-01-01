TOKİ’den İstanbul’a 5.565 sosyal konut

Toplu Konut İdaresi
Başkanı (TOKİ
) Ömer Bulut, İstanbul'da 2019'da inşaatına başladıkları 5 bin 565 sosyal konutun yapımının tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Başkan Ömer Bulut, Türkiye'de evi olmayan tek bir kişi kalmayana kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Afet konutlarıyla birlikte 185 bin konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Bulut, "2020'de Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 150 bin konut projesinin inşaatları yükseliyor. Şu anda aktif 820'ye yakın şantiyemiz var. İstanbul, Ankara başta sosyal konut projelerini hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu yıl 73 bin sosyal konutu ihale ettikin üzerinde" dedi.